Перед вторым туром выборов процесс перехода религиозных общин в ПЦУ замедлился - Филарет

За четыре месяца после получения Томоса об автокефалии в Православную церковь Украины перешло более 500 приходов бывшей УПЦ Московского патриархата.

В последние дни перед вторым туром выборов президента Украины процесс перехода религиозных общин в Православную церковь Украины замедлился.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

«Это действительно так. Потому что думали, что будет президентом человек, который не будет поддерживать этот процесс объединения украинского православия. Зеленский заявил, что он не будет вмешиваться в церковные дела. И это хорошо. Но если он не будет вмешиваться, то народ сам выберет украинскую церковь», - отметил патриарх Филарет.

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Он отметил, что за четыре месяца после получения томоса об автокефалии в Православную церковь Украины перешло более 500 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. «И этот процесс будет продолжаться», - убежден патриарх Филарет.

Как сообщал УНИАН, 31 января вступил в силу принятый парламентом 17 января закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)» (№ 4128-д).

Документ регулирует смену подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины.

Законом определено, что религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением).

Решение об изменении подчиненности и внесение соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины. Такое общее собрание религиозной общины может быть созвано ее членами. Решение об изменении подчиненности и внесение соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются не менее чем двумя третями от общего количества членов религиозной общины, необходимых для признания полномочным общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом (положением).

Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение.