Пограничники при проверке автобуса обнаружили партию военной амуниции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы, во время проверки рейсового автобуса марки Mercedes, следовавший из Киева в Донецк пограничным нарядом было выявлено более 50 магазинов к АК-74 и пистолета-пулемета Шпагина (ППШ), нарезной ствол, бронежилет, 83 оперативные кобуры к пистолету Макарова, а также значительное количество камуфлированной одежды и обуви.

Читайте такжеПограничники перехватили 58 грузовиков с продовольствием для боевиковВ ходе опроса водителя и представителей одной из курьерских служб, которые занимались перевозкой данного багажа стало известно, что посылку должно было получить в городе Донецк лицо по фамилии Татамир. Согласно накладной, данный груз проходил якобы как личные вещи, говорится в сообщении.

Задержанные вещи изъяли. Проводятся проверочные мероприятия.