Умер глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины со ссылкой на сайт Киевской армянской общины.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнование духовенству и верующим Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви по поводу смерти Главы епархии Архиепископа Григориса Буниатяна.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«С глубокой скорбью я воспринял известие о смерти Архиепископа Григориса Буниатяна. Из жизни ушел выдающийся церковный деятель, духовный лидер армянской общины Украины. Много усилий он прилагал для развития государственно-церковных взаимоотношений и налаживания конструктивного межконфессионального диалога. В наших сердцах навсегда останется светлая память о нем. Царство ему небесное!», - говорится в соболезновании главы государства.

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*** Архиепископ Григорис Буниатян родился 26 августа 1946 года. Рукоположен 1969 года, стал настоятелем армянской общины в Ростове. В течение 1971-73 и 1975-79 гг. был настоятелем для армян в Лионе и Париже.

1975 г. возведен в сан архимандрита, в 1979-80 гг. был ректором семинарии в Эчмиадзине. 26 октября 1983 г. рукоположен в епископы.

В 1981-1990 гг. возглавлял армянскую епархию в Аргентине, а с 1990 по 1997 г. - в Шираке (Армения). 2000-2001 гг. возглавлял епархию в Армавире (Россия).

2001 года Католикос всех армян Гарегин II провозгласил его главой Украинской епархии ААЦ с центром во Львове.