Российские паспорта: как люди с оккупированных территорий реагируют на предложение Путина (видео)

Украинские пограничники говорят, что получение российских паспортов никаким образом не повлияет на работу КПП.

Подавляющее большинство людей с оккупированных территорий, опрошенных журналистами на контрольно-пропускном пункте Майорск, говорило о том, что российские паспорта им не интересны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителям «ЛНР» и «ДНР». Но я житель Украины, я поддерживаю Украину, я за Украину», - прокомментировала провокационный указ российского президента одна из жительниц оккупированных территорий.

Украинские пограничники говорят, что получение российских паспортов никаким образом не повлияет на работу контрольно-пропускных пунктов, так как определить, есть ли у человека российский паспорт - чрезвычайно сложно.

«Если человек сам не признается, что у него есть паспорт какого-либо другого государства, или если пограничники не найдут среди личных вещей такой паспорт, то это проверить невозможно», - отметил помощник руководителя краматорского пограничного отряда Игорь Руднев.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. «Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 федерального закона от 31 мая 2002 года №62 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», - говорится в указе.

В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент подчеркнул, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.