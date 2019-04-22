В Гааге 23 апреля пройдет консультация Украина-РФ по освобождению украинских моряков

Украина будет доказывать России, что она нарушает иммунитет украинских военных кораблей и моряков, которых РФ незаконно удерживает.

В Гааге 23 апреля состоится встреча представителей Украины и Российской Федерации для консультаций относительно требования освобождения незаконно захваченных украинских моряков и их судов в ноябре 2018 года.

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Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в Facebook. «Хочу заверить, что пока политики занимаются выборами, мы дипломаты продолжаем заниматься как освобождением наших моряков, так и другими делами о нарушении Россией норм международного права, которые ведем в течение последних четырех лет», - подчеркнула она.

«Буквально завтра, 23 апреля, во Дворце Мира в Гааге проводим встречу с российской стороной в формате «обмена мнениями», предусмотренного Конвенцией ООН по международному праву», - подчеркнула она.

Зеркаль заявила, что требование Украины в РФ остается неизменным и касается устранения нарушения Россией международного права. Речь идет о требовании освобождения украинских моряков и кораблей.

«Мы убеждены в незаконности действий РФ по отношению к нашим морякам и не собираемся как некоторые политические деятели, которые несомненно исходят не из интересов Украины и уповают на добрую волю Путина, ждать политическую «милостыню» из Кремля», - подчеркнула Зеркаль.

В этой связи украинская сторона продолжает доказывать в судебном порядке позицию относительно «нарушения Россией иммунитета наших военных кораблей и моряков, гарантированного Конвенцией ООН по международному морскому праву».

«Подготовка к таким встречам, тем более к судебным слушаниям является кропотливым и медленным процессом, но мы последовательно этим занимаемся, поскольку уверены, что, во-первых, нужно доказывать, что российские нарушения международного права не забудутся и не останутся безнаказанными, а во-вторых без постоянного давления и уровня внимания международного сообщества к этим нарушениям они будут продолжаться и будут носить еще более масштабный характер. Мы будем продолжать давить на Россию, используя все имеющиеся правовые инструменты», - заявила она.

Таким образом, по ее словам, завтра в Гааге состоится обмен мнениями с РФ о том, как «они нарушают иммунитет украинских военных кораблей и моряков, которых они незаконно удерживают и проводят следственные действия, а также как мы видим возможное устранение этих нарушений морского права»".

При этом, предварительно запланировано, что 6-7 мая в Гамбурге состоятся слушания в Международном трибунале по морскому праву относительно требования Украины освободить моряков и корабли.

«Решение должно быть еще до конца мая», - добавила Зеркаль.

«Если МИД РФ заговорил о «перезагрузке», то моя реакция на это простая - не надо слов, просто удалите собственные правонарушения и компенсируйте вред. Мы не дадим вам сделать вид, что вы не в курсе какой непоправимый вред нам нанесли», - подытожила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Украина инициировала новый иск к России и обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации относительно возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».