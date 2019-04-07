Украинский военнопленный моряк рассказал Миятович об условиях в СИЗО

Денис в течение 10 минут на английском общался с еврокомиссаром, чем вызвал недовольство российского омбудсмена Москальковой, которая потребовала у переводчика перевести весь разговор Гриценко с Миятович.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович вместе с уполномоченной поправам человека в России Татьяной Москальковой 4 апреля посетили в московском СИЗО захваченного у берегов Крыма украинского военного Дениса Гриценко.

Об этом сегодня сообщил на своей странице в Facebook защитник Гриценко, российский адвокат Николай Полозов.

«Денис чувствует себя хорошо, старается много читать. Изучает английский язык. Накануне нашей встречи у него появилась возможность применить полученные теоретические познания на практике. По словам Дениса, вечером 3 апреля к нему в камеру пришли сотрудники изолятора и перевели его вместе с сокамерником в новый корпус СИЗО (это там, где в камерах имеется в наличии горячая вода). На следующий день пришла делегация: Миятович со своим помощником и Москалькова. С ними был также переводчик», – написал адвокат.

По словам военнопленного, он разговаривал с госпожой Миятович на английском языке около 10 минут. Ответил на ее вопросы относительно состояния здоровья и условий содержания. Сообщил, что следствие не предоставляет ему, в также другим военнопленным свиданий с близкими, а также телефонных переговоров. Кроме того, Денис указал на то, что работа цензоров, перлюстрирующих переписку неудовлетворительная, поскольку сроки передачи ему писем от родных затягиваются на 2-3 месяца.

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Он попросил особое внимание уделить состоянию здоровья раненых военнопленных.

По словам Дениса, его разговор на английском языке с комиссаром Миятович не понравился омбудсмену Москальковой. Она потребовала от переводчика перевести ей все, что Гриценко сказал еврокомиссару.

Полозов также сообщил, что накануне посещения СИЗО «Лефортово» Миятович провела встречу с российскими адвокатами и правозащитниками, в ходе которой он подробно рассказал об уголовном деле против украинских военных моряков, а также об их статусе военнопленных и соответствующих гарантиях, предусмотренных нормами международного гуманитарного права, включая III Женевскую конвенцию 1949 года «Об обращении с военнопленными».

«Поэтому комиссар на встрече с Денисом проявила информированность во время разговора с ним», - подчеркнул адвокат.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.

С 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.

22 марта уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой в связи с назначением российским следствием психиатрической экспертизы военнопленным украинским морякам.

Денисова напомнила, что задержанные моряки являются военнопленными, поэтому они защищены III Женевской конвенцией, запрещающей проведение таких экспертиз.