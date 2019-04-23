День психолога 2019: поздравления, СМС и открытки
Сегодня отмечается всеукраинский день психолога. Украинские специалисты-психологи отмечают профессиональный праздник.
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Работа психологов востребована в Украине — профессиональные психологи работают в сферах медицины, образования, рекламы (в том числе — политической), а также в вооруженных силах и государственных ведомствах.
Специалисты-психологи оказывают помощь тем, кто пострадал от войны на востоке Украины, или потерял на ней близких. Нередко психологи оказывают подобную помощь на волонтерской основе. Все большую популярность с каждым годом приобретает среди украинцев и обращение к частным специалистам для решения личностных кризисов.
День психолога 23 апреля — молодой и пока что неформальный праздник. Тем не менее, это отличный повод поздравить коллег или знакомых, посвятивших свою жизнь этой непростой и важной профессии.
Поздравление в день психолога
В сети доступна масса креативных поздравлений с днем психолога.
Я не стану вдаваться в понятия,
Рассуждать, где добро и где зло,
А по правде скажу, по-приятельски:
Нам, психолог, с тобой повезло.
Ты такой весь серьезный и вдумчивый,
Помогаешь и людям, и мне,
Пусть же станешь ты самым раскрученным
Из психологов в этой стране!
***
В День психолога желаю позитива,
Чтоб улыбкой ты всем людям помогал,
Чтобы все проблемы просто и красиво
Каждый день с клиентами решал!
Я желаю, чтоб тебе все удавалось,
Чтоб росли доходы твои ввысь!
Чтоб душа твоя от радости смеялась
И была всегда счастливой твоя жизнь!
***
Кто нам душу исцелит?
Кто проблемы все решит?
Кто узнает, что нас гложет,
Жить научит и поможет?
Есть для этого психолог,
Пусть порой бывает колок,
Но решение найдет,
Ум в порядок приведет.
Поздравляю Душеведов
С праздником, от всей души!
И желаю многолетних
Счастья, радости, любви!
***
С днем психолога! Пусть будет
В твоей жизни все окей:
Пусть поймут быстрее люди —
Нет профессии важней.
Все психолог растолкует,
Всем поможет и поймет.
Пусть душа твоя ликует!
Пусть во всем тебе везет!
Картинки в день психолога
Поздравить психолога с профессиональным праздником можно и при помощи электронной открытки, которые также доступны в сети.
Ранее психолог дала оценку поведению Порошенко и Зеленского на дебатах 19 апреля.