День психолога 2019: поздравления, СМС и открытки

Работа психологов очень востребована в Украине - они работают в самых разных сферах.

Сегодня отмечается всеукраинский день психолога. Украинские специалисты-психологи отмечают профессиональный праздник.

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Работа психологов востребована в Украине — профессиональные психологи работают в сферах медицины, образования, рекламы (в том числе — политической), а также в вооруженных силах и государственных ведомствах.

Специалисты-психологи оказывают помощь тем, кто пострадал от войны на востоке Украины, или потерял на ней близких. Нередко психологи оказывают подобную помощь на волонтерской основе. Все большую популярность с каждым годом приобретает среди украинцев и обращение к частным специалистам для решения личностных кризисов.

День психолога 23 апреля — молодой и пока что неформальный праздник. Тем не менее, это отличный повод поздравить коллег или знакомых, посвятивших свою жизнь этой непростой и важной профессии.

Поздравление в день психолога

В сети доступна масса креативных поздравлений с днем психолога.

Я не стану вдаваться в понятия,

Рассуждать, где добро и где зло,

А по правде скажу, по-приятельски:

Нам, психолог, с тобой повезло.

Ты такой весь серьезный и вдумчивый,

Помогаешь и людям, и мне,

Пусть же станешь ты самым раскрученным

Из психологов в этой стране!

***

В День психолога желаю позитива,

Чтоб улыбкой ты всем людям помогал,

Чтобы все проблемы просто и красиво

Каждый день с клиентами решал!

Я желаю, чтоб тебе все удавалось,

Чтоб росли доходы твои ввысь!

Чтоб душа твоя от радости смеялась

И была всегда счастливой твоя жизнь!

***

Кто нам душу исцелит?

Кто проблемы все решит?

Кто узнает, что нас гложет,

Жить научит и поможет?

Есть для этого психолог,

Пусть порой бывает колок,

Но решение найдет,

Ум в порядок приведет.

Поздравляю Душеведов

С праздником, от всей души!

И желаю многолетних

Счастья, радости, любви!

***

С днем психолога! Пусть будет

В твоей жизни все окей:

Пусть поймут быстрее люди —

Нет профессии важней.

Все психолог растолкует,

Всем поможет и поймет.

Пусть душа твоя ликует!

Пусть во всем тебе везет!

Картинки в день психолога

Поздравить психолога с профессиональным праздником можно и при помощи электронной открытки, которые также доступны в сети.

Ранее психолог дала оценку поведению Порошенко и Зеленского на дебатах 19 апреля.