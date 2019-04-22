"Это провал": Лорак шокировала сеть откровенным нарядом (фото)

Пользователи сети активно отреагировали на фото, которое артистка разместила в Instagram.

Украинская певица Ани Лорак разочаровала поклонников странным нарядом.

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Так, артистка сфотографировалась на съемках клипа в платье цвета металлик с очень высоким разрезом. Пользователи сети активно отреагировали на фото, которое артистка разместила в Instagram.

"Что это на тебе? Ноги удлинила?", "На лицо Волкова из Тату, а низ Кардашьян. Ани, вернитесь", "Это провал", "А платье из фольги? Очень напоминает", - пишут в сети поклонники артистки.

Как сообщал УНИАН, Пугачева удивила болезненным видом.