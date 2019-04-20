В Луганской области задержан разведчик "ЛНР"

Задержанного передали в управление СБУ для проведения дальнейшей проверки.

В Луганской области задержан боевик разведывательного взвода «ЛНР».

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, вчера на блокпосту «Петропавловка» бойцы батальона патрульной службы особого назначения «Луганск-1» с участием сотрудников СБУ во время проверки документов у пассажиров автобуса задержали 46-летнего мужчину, который по базам данных числился, как лицо, участвующее в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Проведенными первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что мужчина в период с марта по июнь 2015 года проходил службу в разведывательном взводе боевиков в городе Ровеньки Луганской области.

Задержанного передали в Управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки.