В Донецкой области к 10 годам тюрьмы заочно приговорен боевик по прозвищу "Кот"

Житель Херсона выехал на оккупированную территорию и вступил в ряды террористов летом 2014 года.

Арбитражный суд Донецкой области заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации «ДНР» по кличке «Кот».

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Оперативники спецслужбы установили, что летом 2014 года житель Херсона выехал на оккупированную территорию и вступил в ряды незаконных вооруженных формирований террористов в Дебальцево. Главари террористов назначили его командиром батальона так называемых «Вооруженных сил «ДНР».

В составе террористической группировки боевик занимался подбором и подготовкой «личного состава», организовывал контроль дежурства на блокпостах, обеспечивал контрольно-пропускной режим в захваченных административных зданиях и территориях. За активное участие в боевых действиях против сил АТО террористы наградили его медалью «За боевые заслуги».

Отмечается, что начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания боевика и приведения судебного решения в исполнение.