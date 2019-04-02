В Житомире будут судить двух террористов "ДНР", обеспечивавших сообщников оружием

58-летний уроженец Донецкой области и 30-летняя иностранка в течение 2014-2015 годов добровольно поступили "на службу" в "ДНР".

В Житомире будут судить двух боевиков террористической организации ”ДНР”, которые обеспечивали других участников незаконных вооруженных формирований оружием и боеприпасами.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, материалы дела переданы в суд.

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По данным следствия, 58-летний уроженец Донецкой области и 30-летняя иностранка в течение 2014-2015 годов добровольно поступили «на службу» в незаконно созданные вооруженные формирования террористической организации «ДНР».

”В дальнейшем эти лица оказали вооруженное сопротивление и незаконное противодействие исполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины и военнослужащими Вооруженных сил Украины, задействованных в проведении АТО и операции Объединенных сил”, - сообщили в прокуратуре.

Также обвиняемые принимали непосредственное участие в боевых действиях.

В суд направлены обвинительные акты в отношении злоумышленников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Дела будет рассматривать Королевский районный суд Житомира.

Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.