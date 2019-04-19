Политики на велосипеде: фанаты экологического транспорта в Украине и мире (видео)

Экологический вид транспорта выбирает все большее количество людей, среди которых немало политиков.

19 апреля отмечается День велосипеда.

Этот экологический вид транспорта выбирает все большее количество людей, среди которых немало политиков. Едва ли не самым ярым велосипедистом среди политиков является Борис Джонсон. Бывший мэр Лондона и член британской Палаты общин ездит на двухколесном транспорте на работу. Когда Борис был главой МИД Британии, ему запрещали так передвигаться с целью безопасности. Однако сейчас известного политика можно спокойно встретить на велодорожках Лондона.

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Бывший президент Республики Корея Ли Мен Бак любит прокатиться с ветерком. Он начал активно ездить на велосипеде 10 лет назад, популяризируя этот транспорт в Сеуле. Представитель Федерального совета Швейцарии Ули Маурер тоже любит прогулки на велосипеде. Особенно политику нравится выехать за город на рассвете. Проехаться на велосипеде вместе с дочками любит и 44-ый президент США Барак Обама.

Нынешний мэр Киева Виталий Кличко тоже не отказывается от езды на байке. Иногда он появляется на двухколесном на улицах столицы в компании охраны. Даже на избирательный участок 31 марта Виталий Кличко приехал на своем любимом транспорте.