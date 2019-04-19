цей матеріал доступний українською

Политики на велосипеде: фанаты экологического транспорта в Украине и мире (видео)

17:46, 19 апреля 2019
Общество
185 0

Этот экологический вид транспорта выбирает все большее количество людей, среди которых немало политиков. Едва ли не самым ярым велосипедистом среди политиков является Борис Джонсон. Бывший мэр Лондона и член британской Палаты общин ездит на двухколесном транспорте на работу. Когда Борис был главой МИД Британии, ему запрещали так передвигаться с целью безопасности. Однако сейчас известного политика можно спокойно встретить на велодорожках Лондона.

Читайте такжеКиевляне присоединились к акции "Велосипедом на работу", которую проводят во всем мире (фото, видео)

Бывший президент Республики Корея Ли Мен Бак любит прокатиться с ветерком. Он начал активно ездить на велосипеде 10 лет назад, популяризируя этот транспорт в Сеуле. Представитель Федерального совета Швейцарии Ули Маурер тоже любит прогулки на велосипеде. Особенно политику нравится выехать за город на рассвете. Проехаться на велосипеде вместе с дочками любит и 44-ый президент США Барак Обама.

Нынешний мэр Киева Виталий Кличко тоже не отказывается от езды на байке. Иногда он появляется на двухколесном на улицах столицы в компании охраны. Даже на избирательный участок 31 марта Виталий Кличко приехал на своем любимом транспорте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #велосипед#Виталий Кличко#Борис Джонсон#Барак Обамапогода в Киеве