"Потоп" в Харькове: стало известно, когда в домах снова включат горячую воду
В результате аварии в Киевском районе Харькова без горячей воды остались жители 14 многоэтажных домов и четыре ведомства по улицам Матюшенко, Академика Барабашова, Зубенко и Валентиновской.
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Об этом идет речь в оперативной сводке Харьковской областной госадминистрации.
Коммунальщики планируют ликвидировать последствия аварии и восстановить водоснабжение к 18:00 20 апреля.
Как сообщал УНИАН, 17 апреля, около 14:00 произошел прорыв трубы тепломагистрали диаметром 1020 мм с утечкой большой массы горячей воды.
Поток горячей воды заполнил проезжую часть нескольких улиц, в отдельных местах подтопив автомобили.
Кроме того, спасатели помогли таксисту и пассажиру выбраться из «потопа». Коммунальщики перекрыли подачу воды, но долгое время проезд транспорта в зоне аварии был перекрыт.