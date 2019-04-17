Скульпторы вернут первоначальную форму фигурам зубра и львов перед входом в Киевский зоопарк - КГГА

Сейчас в Киевском зоопарке проводится обустройство нового центрального входа.

Скульптуры «Зубр и львы», размещенные перед входом в Киевский зоопарк, будут воссозданы в своей первоначальной форме. Эта форма утрачена в результате нескольких реставраций в предыдущие годы. Скульптуры выполнены из бетона и медной оковы (чеканки), которые со временем разрушились. Сейчас скульптуры находятся в аварийном состоянии.

После восстановления скульптуры будут установлены на пересечении проспекта Победы и улицы Зоологической. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Автором фигурных изображений зубра и львов является известный украинский скульптор-анималист Юрий Рубан. В 1966 году во время реконструкции зоопарка был сооружен центральных вход с помещениями для касс и экскурсионным бюро. В 1968 году перед указанным входом установлены фигуры зубра и львов, которые за полвека стали символами зоопарка.

Сохранилась модель, фотографии и рисунки Юрия Рубана, по которым он создал зубра и львов. Благодаря указанным документам можно восстановить фигуры.

Дочь Юрия Рубана, Заслуженный художник Украины Александра Рубан и ее муж, Народный художник Украины Виктор Липовка непосредственно восстановят первоначальную форму фигур в бронзе.

Сейчас в Киевском зоопарке проводится обустройство нового центрального входа – на пересечении проспекта Победы и улицы Зоологической. Фигуры зубра, львов и новая скульптура жирафа будут установлены перед новым входом.