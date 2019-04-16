"7:0 в пользу Аллы": фото Пугачевой с лучшей подругой поразило сеть

Лучшей подруге Аллы Борисовны - 81 год, Примадонне - 70 лет, но обе выглядят прекрасно.

Лучшая подруга Аллы Пугачевой Алина Редель поздравила артистку с 70-летием и посвятила ей пост в Instagram, к которому прикрепила фото с Примадонной.

Читайте такжеБез белья, макияжа и Галкина: как Алла Пугачева шокировала и покоряла публику (фото, видео)

"Великую женщину, гениальную певицу, любимую и верную подругу с юбилеем! Вечной молодости и многие лета! Спасибо, что ты есть в моей жизни!", - написала Редель.

На опубликованном фото две подруги предстали в разных образах: Пугачева - вся в черном, образ дополнила макияжем с акцентом на глаза, а Редель - в белом наряде, в глаза бросаются ее яркие губы. Напомним, что лучшей подруге Аллы Борисовны - 81 год.

"7:0 в пользу Аллы Борисовны", "Красотки", "Вы две красавицы", "А говорят, что женской дружбы не бывает!", "Как сестры", - пишут в комментариях.

Ранее Максим Галкин вместе с детьми поздравил звездную супругу Аллу Пугачеву с 70-летием. Видео он поделился на своей странице в Instagram.