ОБСЕ отчиталась о составе миссии в Украине: более 450 наблюдателей, из них 70% работают в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив сегодня на брифинге в Киеве.

«Сейчас у нас 452 наблюдателя, 2/3 расположены на востоке Украины. Многие наблюдатели сейчас находятся в Киеве, они проходят соответствующее обучение, они делают обобщения данных, и скоро у нас будет более 500 наблюдателей», - отметил он.

«Также мы стремимся увеличить количество наших наблюдателей для того, чтобы достичь важных изменений», - добавил Боцюркив.

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По его словам, в миссии принимают участие представители 56 стран и 188 коллег из Украины. «В целом Специальная мониторинговая миссия насчитывает более 696 членов и пока мы расположены в 10 местах по всей Украине и 50% расположены в таких «горячих точках», как Мариуполь или Донецк», - сообщил Боцюркив.

Кроме того, он отметил, что на данном этапе количество сотрудников из РФ в составе миссии составляет примерно 20 человек.