Самые богатые и успешные знаки Зодиака: астрологи рассказали, кто эти счастливчики

Астрологи назвали самых богатых представителей зодиакального круга.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака отличаются умением заработать, приумножить и сохранить свой капитал.

В рейтинг вошла шестерка самых предприимчивых знаков Зодиака по мнению астрологов, пишет Styler.

№6 Лев

Шестерку богачей замыкают Львы. Им не нужны деньги, им нужны возможности, которые они предоставляют. А для Львов самое главное - пускать всем пыль в глаза. Они всегда должны выглядят богачами: живут в самом престижном районе города, обед - только в лучшем ресторане, одеваются по последним трендам сезона (часто это лишь показуха). А все потому что Львам важнее не быть, а слыть. Но это только вначале. Льву важно стать своим в обществе богачей, что даст им возможность заработать на хлебушек с черной икрой.

№5 Рак

Рак - редкий скупердяй. Если спросить у этого представителя стихии воды, зачем ему столько денег, Рак весьма рационально ответит: "Мне надо!" И никто никогда не узнает, зачем Раку деньги, поскольку свои траты он не афиширует и богатством хвастаться не любит. И только когда его копилка лопается по швам, они способны пожертвовать что-нибудь бедным родственникам. Но это так, чтобы все знали, какой он щедрый и благородный.

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№4 Овен

Они любят рисковать. А большие деньги любят тех, кто любит риск. Именно поэтому Овен и большие деньги часто в еще ранней юности заключают крепкий союз, чтобы жить припеваючи, пока смерть не разлучит их. А вот тут и начинается веселье: наследников у них много, а вот завещания они никогда не оставляют.

№ 3 Козерог

Чтобы разбогатеть, нужно или больше зарабатывать, или меньше тратить. Секрет Козерогов заключается в том, что они достигли совершенства и в том, и в другом. Зарабатывают они совершенно фанатично и не тратят почти ничего. Ну, а смысл, смысл какой тратить деньги на ерунду, если их можно потратить на обучение, например. Которое поможет еще больше заработать.

№ 2 Скорпион

Эти представители огненной стихии очень любят деньги и ненавидят проигрывать. Ради денежек и места на жизненном призовом пьедестале они безжалостно пойдут по головам конкурентов и будут перекусывать чужие хребты, хохоча при этом. Со Скорпионами нужно быть всегда на чеку.

№ 1 Дева

Первое место и золотую медаль получают Девы - эти главные зодиакальные аскеты. Статистика говорит, что в списках самых богатых людей мира больше всего представителей именно этого знака. Девы - это те самые миллиардеры, которые всю жизнь ходят в джинсах за 20 баксов, потому что " ну а что такого, нормальные джинсы же".