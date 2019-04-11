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Оля Полякова без белья удивила сеть (фото)

15:01, 11 апреля 2019
Общество
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Полякова продемонстрировала свои формы / фото instagram.com/polyakovamusic

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем "королева ночи" позирует в роскошном розовом платье с огромным разрезом, подчеркивающем не только ее стройные ноги, но и оголяя ягодицы.

Судя по фото, на Оле Поляковой нет нижнего белья. Позирует она в обшарпанном подъезде.

Ранее популярная украинская певица, звездный тренер шоу "Голос країни" Тина Кароль продемонстрировала соблазнительный образ.

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Теги: #фото#Оля Полякова