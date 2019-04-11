Оля Полякова без белья удивила сеть (фото)
15:01, 11 апреля 2019Общество
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Под платьем, судя по всему, нет белья, что подчеркивает высокий разрез практически до талии.
Полякова продемонстрировала свои формы / фото instagram.com/polyakovamusic
Популярная украинская певица Оля Полякова взорвала сеть новым пикантным снимком.
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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем "королева ночи" позирует в роскошном розовом платье с огромным разрезом, подчеркивающем не только ее стройные ноги, но и оголяя ягодицы.
Судя по фото, на Оле Поляковой нет нижнего белья. Позирует она в обшарпанном подъезде.
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