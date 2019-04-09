В Киев приедет известный голливудский актер, сыгравший Короля Ночи в "Игре престолов"

Ричард Брейк сыграл более 60 ролей, среди них помимо "Игры престолов" проекты "Бэтмен: Начало", "Судьба", "Король человек: Служба Таранов", "Тор: Царство тьмы".

Британо-американский актер Ричард Брейк, игравший в культовой саге "Игра престолов" роль Короля Ночи, приедет в Киев.

1 и 2 июня актер станет специальным гостем тематического фестиваля Comic Con Ukraine, где пообщается с поклонниками сериала и проведет автограф-сессию. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.

Ричард Брейк сыграл более 60 ролей, среди них помимо "Игры престолов" проекты "Бэтмен: Начало", "Судьба", "Король человек: Служба Таранов", "Тор: Царство тьмы", "Черная Орхидея" и другие.

"На Kyiv Comic Con вы сможете пообщаться с Ричардом, а также получить автограф и фотографию на память. Автограф и фотосессии состоятся 1 июня, а открытая встреча на главной сцене - 2 июня, в воскресенье. Окончательное расписание появится в мае", - сообщается в соцсети.

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