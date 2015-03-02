120 бойцов АТО с начала года получили земельные участки в Тернополе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение приняли депутаты городского совета 27 февраля.

Все участки расположены на ул. Микулинецкой.

«В декабре, в соответствии с обращениями, тернопольские бойцы впервые получили 122 решения о выделении им земельных участков. Сейчас же 120 земельных участков получили очередные бойцы. Выделенные участки расположены вблизи важных социальных объектов инфраструктуры – детских садов, школы. Неподалеку от них проложены все необходимые инженерные коммуникации: электро-, водо- и газоотвод», – отметил городской голова Тернополя Сергей Надал, комментируя данное решение.

Читайте такжеЗа время АТО статус участника боевых действий получили более 8 тыс. военныхКак сообщал УНИАН, из 300 участников АТО, которые подали документы на земельные участки в Тернополе, в прошлом году 122 уже получили решение о выделении земельных участков.

Кроме того, семьи участников АТО в Тернополе освобождены от уплаты налога на недвижимость, бесплатно могут установить квартирные приборы учета воды, получить земельный участок под строительство, а дети участников АТО освобождены от платы за питание в дошкольных учебных заведениях и учебно-воспитательных комплексах Тернополя.