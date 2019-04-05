На Пасху изменится работа общественного транспорта в Киеве

Киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на один час дольше и начнет работу на час раньше.

В Пасхальную ночь работа общественного транспорта Киева продлят на два часа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, подписано соответствующее распоряжение.

Так, киевский метрополитен в ночь с 27 апреля продлит работу на один час, а также на один час раньше начнет работу 28 апреля.

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Кроме того, наземный пассажирский транспорт общего пользования, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет курсировать на час дольше. Перевозки пассажиров будут организованы имеющимися маршрутами после прохождения последних поездов метро.

Также этот наземный пассажирский транспорт начнет свою работу на час раньше.

С 5:00 до 10:00 28 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений, в соответствии с существующим пассажиропотоком.

Также будет обеспечено дежурство соответствующих лиц на линиях городского пассажирского транспорта общего пользования.