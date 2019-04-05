"Горите вы в аду со своими соболезнованиями!": ведущая в прямом эфире устроила "разнос" политикам из-за состояния дел на передовой (видео)

Ведущая эмоционально отреагировала на слова журналистки.

Телеведущая программы "Право на власть" на канале "1+1" Наталья Мосейчук не сдержала эмоции после вопроса журналистки Янины Соколовой в адрес представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслана Рябошапки о позиции кандидата по войне.

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Соответствующий видеофрагмент опубликован в сети. Так, Янина Соколова задала вопрос Рябошапке, почему кандидат в президенты не говорит о войне, почему от него не слышно слов сочувствия семьям погибших. В ответ на это Наталья Мосейчук начала эмоционально рассказывать о наболевшем и устроила "разнос" политикам за положение дел на передовой на Донбассе.

"Что касается соболезнований. Не кажется ли вам, что политики часто мусолят эту тему ради своих политических рейтингов? Когда я увидела Червону, бойца, которая погибла, когда я увидела, в каком блиндаже сидят бойцы, то подумала - ёлки-маталки! Наши бойцы до сих пор копают блиндажи лопатами... Потом увидела у побратима Червоной зеленую бутылку, пятилитровую баклажку, куда воду наливают. Туда засыпали гречку, эта гречка воняет в той бутылке! Они заслуживают на это?! Они должны быть самыми богатыми людьми в этой стране! Они должны быть героями в этой стране! Их должны уважать!.. Это уважение к ним?! А потом политики начали высказывать соболезнования! Да горите вы в аду со своими соболезнованиями! Извините" - заявила ведущая "Права на власть".

Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК "Олимпийский" сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя.

В свою очередь, в штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК "Олимпийский" и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию. 5 апреля утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории "Евролаб".