Умер легендарный советский режиссер Георгий Данелия

Данелия ранее попал в реанимацию, врачи ввели его в искусственную кому.

В возрасте 88 лет после длительной болезни умер советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия.

Об этом сообщила "Новая газета", ссылаясь на слова семьи режиссера.

Его госпитализировали из-за воспаления легких в феврале. Он попал в реанимацию, врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

Читайте такжеПоявились подробности смерти актера Алексея Булдакова

В 1960 году вышла дебютная картина Георгия Данелии "Сережа" по одноименной повести Веры Пановой. Фильму присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Широкая известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода лирической комедии "Я шагаю по Москве". Среди других его киноработ — "Тридцать три", "Не горюй!", "Совсем пропащий!", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза".

Данелия выступил сценаристом большинства своих фильмов, а также соавтором сценариев таких кинокартин, как "Джентельмены удачи", "Француз" и "Привет от Чарли Трубача". Он также снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах.

Напомним, 3 апреля актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", скончался в возрасте 68 лет.