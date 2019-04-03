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Стало известно, сколько стоил главный хит Лободы

11:26, 03 апреля 2019
Общество
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И все изменил один случай, произошедший в 2012 году в Донецке, когда после концерта певицы к ней прорвался поэт и композитор Игорь Майский. Поэт отправил Светлане несколько своих композиций, в том числе и "Твои глаза". Через некоторое время с ним связался представитель звезды и сообщил, что они хотят приобрести песню.

Общую сумму сделки Майский раскрывать не стал, но сообщил, что главный хит певицы ей обошелся в тысячу долларов. Об этом сообщает kp.ru.

Сейчас Майский работает с Анной Седоковой, Митей Фоминым, Альбиной Джанабаевой. Уже получил заказы и от Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Как сообщал УНИАН, Лобода подняла свой гонорар. Раньше певицу можно было "заказать" на частное мероприятие за 75 тысяч евро. По стоимости частных концертов артистка обогнала Филиппа Киркорова.

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Теги: #Лобода