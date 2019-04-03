Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым повезет в апреле 2019

Апрель станет мягким, размеренным и теплым для большинства знаков Зодиака. Правда, некоторым повезет гораздо больше, чем остальным.

Апрель обрадует вас не только позитивными переменами, но и новыми тенденциями — преграды и проблемы уйдут с горизонта, говорят астрологи.

Они выдели пять знаков Зодиака, которые станут счастливее с приходом апреля, пишет SlovoFraza.

Овен

В апреле 2019 года Овны всегда будут оказываться в нужное время и в нужном месте, так что изменить жизнь к лучшему им не составит труда. Появятся хорошие возможности для устройства личной жизни. При желании Овны смогут значительно продвинуться вперед, расширить свой авторитет и перспективы, улучшить финансовую ситуацию. Для успеха придется сделать несколько посильных шагов уже в начале месяца.

Лев

Апрель ознаменует собой расширение спектра возможностей. Наконец Львы смогут проснуться от зимней спячки и поставить перед собой амбициозные цели, сформулировать планы и обозначить круг забот, от которых удастся избавиться уже в этом месяце. Можно считать, что эти 30 дней станут для Львов периодом образцового улучшения всех сфер жизни.

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Весы

По прогнозам астрологов, в апреле 2019 года Венера подарит Весам много возможностей, благодаря которым они смогут улучшить свою жизнь. Более того, Весам больше не придется ждать подходящего момента: они смогут сами создавать их. Главное — мыслить в позитивном ключе, не позволяя тревогам сбивать с намеченного курса.

Стрелец

Стрельцы смогут удивительно точно почувствовать поток удачи и попасть в него, избежав промахов и нежелательных событий. В апреле им с чистой совестью можно рассчитывать на удачные стечения обстоятельств, которые будут возникать сами собой и сменять друг друга чуть ли ни каждый день.

Водолей

В апреле звезды сулят Водолеям настоящее счастье, многие мечты станут реальностью. Именно такой ход жизни обещает Нептун, который из строгого «учителя» превратится в щедрого помощника. По этой причине астрологи советуют Водолеям смело следовать зову своего сердца, браться за амбициозные цели и не бояться прослыть эгоистом.