Кровавое ДТП в Харькове: стало известно, кто будет рассматривать апелляцию Зайцевой и Дронова

Судей выбрали автоматическим распределением.

Судей, которые в Апелляционном суде Харькова будут рассматривать дело виновников кровавого ДТП осенью 2017 года — Зайцевой-Дронова, приговоренных к 10 годам лишения свободы, выбрали автоматическим распределением.

Об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Доцяк.

По словам пресс-секретаря суда Евгении Бондаренко, дело Зайцевой-Дронова, поступившее в апелляцию 1 апреля, будет слушать коллегия судей в составе председательствующего Владимира Протасова и судей Елены Грошевой и Виктории Яковлевой.

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Теперь в течение трех дней коллегия должна проверить, соответствуют ли апелляционные жалобы требованиям Уголовно-процессуального кодекса, открыть апелляционное производство и в течение десяти дней, назначить дату судебного заседания.

Журналист Татьяна Доцяк, со слов знакомых адвокатов, характеризует председательствующего Владимира Протасова как принципиального и не поддающегося влиянию человека.

«Яковлеву, скорее всего отведут, потому что она рассматривала апелляцию по мере пресечения Дронову, и не имеет права теперь рассматривать апелляцию по делу», — пишет Доцяк.

Вместо нее, по мнению журналистки, могут поставить Савенко или Савченко.

«О Савченко помню такое: когда Энгибаряну в апелляции заменили тюремное заключение на условный срок (фактически отпустили), Савченко тогда был в тройке судей, и единственный из троих, кто с этим не согласился и написал особое мнение, где объяснил почему он не соглашается на условный срок Энгибаряну», — вспоминает она.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время расследования дела. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.

Прокуратура требовала от суда назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет каждому.

26 февраля суд в Харькове признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому..

Осужденная за совершение резонансного ДТП в Харькове Зайцева подала апелляцию на приговор.