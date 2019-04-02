Выборы 2019: журналисты рассказали, как букмекеры нажились на ставках на кандидатов в президенты (видео)

Букмекеры провернули аферу со ставками на голосовании за президента.

Журналисты узнали, как букмекеры заработали на ставках на кандидатов в президенты.

Об этом рассказывается в сюжете программы "Деньги".

Все уже видели результаты голосования на выборах президента. И все знают цифры. А значит, вам будет очень интересно посмотреть на аферу, которую провернули с голосованием букмекеры.

Коэффициенты на кандидатов в основном формируются крупными конторами из Британии, а потом их уже подхватывают меньшие игроки рынка. На них влияет масса факторов: кто сейчас находится при власти и обладает админресурсом, количество рекламы кандидатов (наружной, телевизионной и в интернете) и громкие заявления политиков.

При этом ставки на выборы стали одной из политтехнологий на уровне с соцопросами.

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В Украине люди ставят в основном небольшие суммы - по 300-400 гривень через интернет или на местах. Большие же ставки по несколько сотен тысяч долларов делаются по телефону в приватном режиме.

Значительно большие суммы поступают от игроков из России, Беларуси, Израиля и Германии.

Букмекеры принимали ставки на кандидатов в президенты, как на беговых скакунов. И несмотря на высокие показатели Зеленского, до конца считали фаворитом Петра Порошенко и давали на него самый низкий коэффициент, на который "клюнули" большинство азартных желающих подзаработать.

После первого тура букмекерские котировки значительно изменились, и теперь самый низкий коэффициент дают уже на Зеленского - в среднем 1.34, а на Порошенко - больше 3.00.

Как сообщал УНИАН, по данным обработки 98,16% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре шоумена Владимира Зеленского поддержали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,93% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,39%.