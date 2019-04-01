Взрывы с пожаром в Кропивницком: скончался один из пострадавших (видео)

29 марта 58-летнего Анатолия из Кривого Рога перевели из реанимационного в ожоговое отделение.

В Кропивницком умер водитель автоцистерны со сжиженным газом, которая разорвалась прямо на автостоянке.

Об этом со ссылкой на заведующую ожоговым отделением областной больницы Наталью Корчаку сообщил местный канал "Кировоград".

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"В больнице скончался водитель автоцистерны с газом, которая 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницком. Произошло это вчера в 20:10", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 марта 58-летнего Анатолия из Кривого Рога перевели из реанимационного в ожоговое отделение.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 марта в Кропивницком на автомобильной стоянке произошел пожар с последующими взрывами.

В результате пожара пострадали четверо человек, среди которых двое спасателей. Их доставили в больницу.

По предварительным данным, произошло горение трех грузовых автомобилей (цистерны с газозаправочным оборудованием). Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности, в результате чего было уничтожено 8 легковых и 10 грузовых автомобилей.