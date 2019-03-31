Внезапно умер глава украинской общины Венгрии
08:42, 31 марта 2019Общество
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Кравченко был президентом Государственного самоуправления украинцев Венгрии.
Кравченко был президентом Государственного самоуправления украинцев Венгрии \ Фото news.church.ua
Ушел из жизни глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко.
Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в Twitter.
"Внезапно ушел из жизни глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Это большая потеря для всего украинства. Скорбим и молимся с семьей и всей общиной. Вечная память!" - написал глава МИД.
Кравченко был президентом Государственного самоуправления украинцев Венгрии, отмечается на сайте организации.
Скоропостижно ушел из жизни глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Это большая потеря для всего украинства.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 марта 2019 г.
Скорбим и молимся с семьей и всей общиной. Вечная память! Isten nyugosztalja!
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