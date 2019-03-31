Внезапно умер глава украинской общины Венгрии

Кравченко был президентом Государственного самоуправления украинцев Венгрии.

Ушел из жизни глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в Twitter.

"Внезапно ушел из жизни глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Это большая потеря для всего украинства. Скорбим и молимся с семьей и всей общиной. Вечная память!" - написал глава МИД.

Кравченко был президентом Государственного самоуправления украинцев Венгрии, отмечается на сайте организации.