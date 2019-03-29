Местонахождение 23 арестованных накануне крымских татар неизвестно - адвокат

Защита опасается, что всех арестованных крымских татар вывезли в Москву или Ростов-на-Дону.

На сегодня неизвестно местонахождение крымских татар, которые были арестованы в аннексированном Крыму 27 и 28 марта.

Об этом адвокат Эмиль Курбединов сообщил на своей странице в Facebook.

«На настоящий момент неизвестно, где находятся 23 крымских татарина! Государственные органы дают противоречивую информацию! С руководителем следственной группы ФСБ нет связи», - написал он.

Как сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк, адвокаты намеревались посетить своих подзащитных в ИВС, но им сообщили, что арестованных там нет, ту же информацию сообщают и активистам, которые принесли передачи в СИЗО.

«Руководитель следственной группы Сергей Махнев, по имеющейся информации, выехал в Москву… Защита опасается, что всех арестованных крымских татар вывезли в Москву», - написал он.

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Курбединов, в свою очередь предполагает, что задержанных оккупанты вывезли в Ростов-на-Дону.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Оккупанты задержали 20 человек, задержанных вывезли в ФСБ в оккупированном Симферополе.

Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

28 марта стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали еще трех крымских татар, в домах которых накануне также проводили обыски.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя до 15 мая арестовал всех 23 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 27 и 28 марта по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Деятельность «Хизб ут-Тахрир» в Украине не запрещена.