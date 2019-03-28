В Харькове могут подорожать холодная вода и канализация

Тарифы планируют поднять на услуги централизованной поставки холодной воды, водоотведения и водопотребления.

На сайте КП "Харьковводоканал" опубликовали дату публичного обсуждения новых тарифов, а также сумму планируемого повышения.

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Как сообщили в пресс-службе "Харьковводоканала", тарифы планируют поднять на услуги централизованной поставки холодной воды, водоотведения и водопотребления. В среднем цены могут вырасти на 10-14%.

Точную дату планируемого подорожания пока не называют.

действующий тариф на холодную воду - 9,69 грн/куб м - планируют повысить до 10,74 грн/куб м (около 11%);

тариф на канализацию составляет 4,91 грн/кубв м - планируют повысить до 5,59 грн/куб м (почти 14%);

тариф на водопотребление составляет 14,6 грн/куб м - хотят поднять до 16,33 грн/куб м (около 12%).

Как отметила пресс-секретарь "Харьковводоканала" Александра Малиновская, когда и насколько планируется подорожание, будет известно после пленарного заседания НКГРЭКУ.

Публичное обсуждение запланировано на 9.00 2 апреля по проспекту Юбилейному, 28а, кабинет 328. Желающие принять участие до 30 марта 2019 года должны подать заявления в электронном или письменном виде по адресу город Харьков, улица Кооперативная, 2/14, к. 229 или прислать на почту energo.kh@newline.net.ua.