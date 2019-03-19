В Харькове обнародовали новые тарифы на отопление и горячую воду

"Харьковские тепловые сети" обнародовали проект повышения цен на коммуналку.

Коммунальное предприятие (КП) "Харьковские тепловые сети" обнародовало возможные тарифы на отопление и горячую воду, которые предлагают ввести в Харькове с 1 мая 2019 года.

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Соответствующий проект опубликован на сайте предприятия. В среднем тарифы на отопление для пользователей со счетчиками и без планируют поднять почти на 22%. Горячая вода для потребителей с полотенцесушителями и без них подорожает на 21,6%.

Тарифы на отопление для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии планируют поднять до 1 876,91 грн / Гкал; для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии - до 48,01 грн за 1 кв. м.

Тарифы на горячую воду при условии подключения полотенцесушителей к системам централизованного снабжения горячей водой собираются повысить до 113,39 грн за 1 куб. м; при отсутствии полотенцесушителей - до 104,98 грн за 1 куб. м.

В КП повышение тарифов объясняют подорожанием поставки природного газа, угля, теплоэнергии "ТЭЦ-3" и "Харьковской ТЭЦ-5" и увеличением затрат на электроэнергию и оплату работы.