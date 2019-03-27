Обыски в Крыму напоминают облавы сталинских чекистов - Чубаров

Чубаров отметил, что целью обысков является попытка привести татар к «полной покорности оккупантам».

Массовые обыски российских силовиков в аннексированном Крыму напоминают облавы сталинских чекистов 30-50-х годов ХХ века.

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Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. «Сегодняшние вторжения российских оккупантов в дома крымских татар являются актом наиболее массового нарушения прав человека в оккупированном Крыму, совершенных оккупантами в один день», – написал Чубаров в Facebook.

По словам Чубарова, можно говорить о начале новой, еще «более жестокой волны репрессий и гонений на крымских татар», целью которых является попытка привести их к «полной покорности оккупантам».

По последним данным общественного объединения «Крымская солидарность», после обысков в аннексованном Крыму задержаны уже 15 человек. Их отвезли в отдел управления ФСБ России в Симферополе.

В ФСБ России подтвердили проведение обысков в Крыму, однако не назвали количества подозреваемых и их фамилии.