В Днепре неравнодушные задержали водителя, который сбил женщину и пытался скрыться (видео)

Все произошло на оживленном проспекте, поэтому у события немало очевидцев.

В Днепре водитель сбил женщину на пешеходном переходе и пытался скрыться. Однако неравнодушные задержали водителя, совершившего аварию.

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Авто заблокировали, сорвали зеркала и ручку, после чего мужчина наконец вышел из машины. Самосуд люди не производили - подозреваемого передали полицейским, которые прибыли на вызов.

Все произошло на оживленном проспекте, поэтому у события немало очевидцев. Сейчас потерпевшая в больнице, у нее черепно-мозговая травма.