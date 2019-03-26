В Днепре неравнодушные задержали водителя, который сбил женщину и пытался скрыться (видео)
13:57, 26 марта 2019Общество
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Все произошло на оживленном проспекте, поэтому у события немало очевидцев.
Самосуда люди не оказывали - подозреваемого передали полицейским \ фото УНИАН
В Днепре водитель сбил женщину на пешеходном переходе и пытался скрыться. Однако неравнодушные задержали водителя, совершившего аварию.
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Авто заблокировали, сорвали зеркала и ручку, после чего мужчина наконец вышел из машины. Самосуд люди не производили - подозреваемого передали полицейским, которые прибыли на вызов.
Все произошло на оживленном проспекте, поэтому у события немало очевидцев. Сейчас потерпевшая в больнице, у нее черепно-мозговая травма.
В Днепре водитель сбил женщину на пешеходном переходе и пытался скрыться
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