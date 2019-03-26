цей матеріал доступний українською

Горы мусора: в сети показали, как Крым готовится к пляжному сезону (фото)

13:09, 26 марта 2019
Общество
283 0
На полуострове разбросаны горы мусора / RoksolanaToday&Крым

Блогер RoksolanaToday&Крым показала несколько коллажей с подготовкой Крыма к летнему сезону. 

«Феодосия. Пляж Динамо. Поставили металлические конструкции, спилили шесть деревьев. Причём большая часть деревьев вообще не мешала установке этих конструкций. Но ушли на буратинок», - отметила блогер под одним из снимков.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты проводят масштабные учения десантников в аннексированном Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#Россия