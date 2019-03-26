Горы мусора: в сети показали, как Крым готовится к пляжному сезону (фото)
13:09, 26 марта 2019Общество
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Оккупанты массово спиливают деревья на полуострове.
На полуострове разбросаны горы мусора / RoksolanaToday&Крым
В сети показали свежие фото из оккупированного Крыма.
Блогер RoksolanaToday&Крым показала несколько коллажей с подготовкой Крыма к летнему сезону.
— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) March 25, 2019
Феодосия pic.twitter.com/Vo0eKP5zN7
«Феодосия. Пляж Динамо. Поставили металлические конструкции, спилили шесть деревьев. Причём большая часть деревьев вообще не мешала установке этих конструкций. Но ушли на буратинок», - отметила блогер под одним из снимков.
Феодосия— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) March 25, 2019
пляж Динамо. Поставили металлические конструкции, спилили 6 деревьев. Причём, большая часть деревьев вообще не мешала установке этих конструкций.
Но ушли на буратинок pic.twitter.com/YYv9za65o7
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты проводят масштабные учения десантников в аннексированном Крыму.
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