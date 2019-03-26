Горы мусора: в сети показали, как Крым готовится к пляжному сезону (фото)

Оккупанты массово спиливают деревья на полуострове.

В сети показали свежие фото из оккупированного Крыма.

Блогер RoksolanaToday&Крым показала несколько коллажей с подготовкой Крыма к летнему сезону.

«Феодосия. Пляж Динамо. Поставили металлические конструкции, спилили шесть деревьев. Причём большая часть деревьев вообще не мешала установке этих конструкций. Но ушли на буратинок», - отметила блогер под одним из снимков.

Феодосия

пляж Динамо. Поставили металлические конструкции, спилили 6 деревьев. Причём, большая часть деревьев вообще не мешала установке этих конструкций.

Но ушли на буратинок pic.twitter.com/YYv9za65o7 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) March 25, 2019

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты проводят масштабные учения десантников в аннексированном Крыму.