В Киеве состоялся управленческий интенсив британского спикера Найджела Риснера на тему "BOSS: идеальный или безрезультатный"

22 марта 2019 года состоялся управленческий интенсив британского спикера Найджела Риснера на тему "BOSS: идеальный или безрезультатный".

На протяжении всего мастер-класс Найджел бросал вызов аудитории, расширял горизонты мышления участников и помогал увидеть возможности, которые часто в рутине кажутся недосягаемыми.

100 украинских топ-менеджеров и владельцев бизнеса узнали об авторской методологии внутрикорпоративной коммуникации "Зоопарк вокруг нас" и теперь точно знают как быть настоящим ZooKeeper-ом.

О чем же говорил Найджел? Делимся с вами ключевыми рекомендациями и советами британского спикера:

Эффективное лидерство – это вести людей за собой, быть с ними в связи, заряжать.

Быть просто рядом и заряжать – это разные вещи.

Ключевые проблемы управленца:

отсутствие доверия;

тотальный фокус на смартфоне во время работы и общения;

постоянный фокус на прошлом и боязнь экспериментировать.

Чаще отрезвляйте себя вопросом: зачем ваши сотрудники приходят к вам на работу. Деньги? Идеи? Миссия? Нет. Личная потребность ощущать, что он важен, ценен, находится в безопасности, переживает внутренний «улучшайзинг».

Вами должны двигать ключевые ценности-катализаторы:

копируйте идеи;

проявляйте страсть к своему бизнесу;

мотивируйте свое окружение – постоянно и неутомимо, и сами черпайте энергию в спорте, путешествиях, сексе;

действуйте – пообещайте себе, что этот (каждый!) день – лучший ваш день. Не ждите завтра - завтра может не наступить;

коммуницируйте;

доверяйте и будьте честны с другими.

Кейс от McDonalds. У человека на кассе они справшивают: «Не хотите ли вы увеличить заказ?» 27% клиентов говорят «да». Остальные 73% отказываются. Но эти 27% повышаются продажи. Почему? McDonalds задает Чертовски Правильные Вопросы. Лидеры задают Чертовски Правильные Вопросы!

Кейс от Tiffany. Много упаковки: большой бумажный пакет, внутри - маленький пакет, внутри еще коробочка бирюзового цвета. Почему мы храним и пакетики, и коробочку? Мы постоянно возвращаемся в тот момент покупки, когда мы ощутили счастье. Научитесь дарить момент счастья!

По мнению Найджела Риснера в каждом офисном зоопарке сотрудников можно поделить на 4 типа «зверей»:

Слоны Львы Обезьяны Дельфины

Сотрудник-Обезьяна

Активный, задорный, живой, многословный. Но невнимательный - не может «быть в аудитории» дольше 20-30 минут, на замечает «лишнюю» информацию, не обращает внимания на детали, выполняет работу на 70% - и это обезьяну вполне устраивает.

Обезьяне важен эффект признания – их нужно много-много-много и постоянно хвалить.

Он делает работу на 70%.

Сотрудник-Лев

Перфекционист-эгоист – считает, что всё, что он делает, он делает превосходно. В «базовой комплектации» замашками снобизма, плохо обучаем, но очень креативный и уверенный в принятии решений. Льву важно правым, а не довольным. Львы - как чайки, Они прилетают на совещание, летят низко… «эмоционально» гадят и улетают.

Сотрудник-Слон

Слонам – фанаты инструкций, четких правил и дел, доведенных до конца. Им не нужна похвала, как львам и обезьяне. Они недоверчивы к тому, что делают другие, и обязательно перепроверят работу коллеги, если они в команде. Слонам нравится, когда их хвалят лично,на специально организованном собрании.

Слон никогда не вызовется добровольцем – он не любит играть, а если и играют, то по своим правилам. И если они делают работу с опозданием – то просто хотят сделать работу хорошо, на 103%.

Сотрудник-Дельфин

Добродушный, ответственный, веселый командный игрок, которому важнее «мы», чем я. Дельфин любит семейный бизнес, когда все работают в команде. Он поддерживает, курирует и хочет признания своему «братскому» амплуа.

Если мотивацию дельфина не поддерживать, он становится акулой и начинает постепенно «выкусывать» самых слабых в команде.

211 vs. 212

Ваш бизнес изменится, только когда вы повысите свой уровень управленческой зрелости.

О чем речь? Чайник закипает при температуре 212 градусов по Фаренгейту, а за секунду до кипения вода достигает температуры в 211 градусов.

Вода будет горячей, НО кипяток температурой в 212 градусов (100 градусов по Цельсию) создает пар, а пар – энергию, и массивный результат, движение вперед.

Мы не всегда можем работать на 212, но важно помнить, что именно этот один градус – точка кипения - отдаляет вас от фантастического результата. А банального босса - от фантастически классного лидера.

Коротко о спикере:

НАЙДЖЕЛ РИСНЕР - десятикратный обладатель премии «Спикер года» по версии Академии СЕО. Один из шести спикеров Великобритании, получивший награду Professional Speaking Award of Excellence.

Его книги «It’s a Zoo Around Here» и «Impact Code» стали бестселерами по управлению собой и командой.

Найджел Риснер регулярно выступает более чем на 150 конференциях в году, в 20 странах мира и 5 континентах. Его клиентами уже стали такие мировые компании, как: PFIZER, Bayer, Glaxosmithkline, HSBC, Citibank, Barclay's, ING, Aegon, AXA, ASDA, Sainsbury's, M&S, T-mobile, Deloitte, BP и многие другие.