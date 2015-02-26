Задержаны еще пять человек, причастных к теракту в Харькове

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны, по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, организаторы теракта в Харькове задержаны.

По результатам проведения совместных антитеррористических мероприятий СБУ и МВД были задержаны преступники, причастные к теракту в Харькове 22 февраля, в результате которого погибли четыре человека.

По словам Турчинова, "сегодня в результате спецоперации, проведенной в Харькове, было задержано еще пять участников террористической группировки".

"У них изъяли оружие и боеприпасы, в частности пластид, детонаторы к взрывчатке и гранаты", - сообщил Турчинов, отметив, что среди задержанных есть "как организатор преступления, так и непосредственные исполнители теракта".

Читайте такжеВ Харькове выписали из больницы одного из пострадавших во время теракта"Кроме того, еще двое преступников, связанных с этой группировкой, были задержаны работниками МВД в Мариуполе, где они готовили теракт. Во время задержания изъято 10 килограммов тротила", - сообщил Турчинов.

В СНБО напомнили, что, по информации СБУ, некоторые из террористов проходили подготовку на территории РФ и координировали свои действия непосредственно с российско-террористической группировкой "ДНР".

Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле харьковского Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого на месте погибли подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. В тот же день СБУ сообщила о задержании подозреваемых в теракте.

В больнице 23 и 24 февраля от ранений умерли 15-летние Данила Дидык и 18-летний Николай Мельничук.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч.3. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей). Продолжается следствие.