Украинские воры в законе (версия МВД)

Газета "Сегодня" ( 14 июля) публикует список воров в законе, проживающих в Украине (версия МВД)

1) Сергей Л., 1954 г.р. - "Лера Сумской", уроженец Сум, сейчас уехал в Россию. Шесть раз судим

2) Валерий Ш.,1949 г.р. - "Шарик", уроженец Одессы, там и проживает. Семь раз судим

3) Сергей М., 1967 г.р. - "Мамед", уроженец Киева, проживает в Горловке Донецкой области. Судим четыре раза

4) Алексей С., 1973 г.р. - "Леха", "Леня Краснодонский", живет в Молодогвардейске Луганской области

5) Артур Ерошевский, 1964 г.р., уроженец Тульской области, проживал в Одессе. Отбывает пожизненное заключение в Винницкой тюрьме

6) Вася, - "Ушатый", уроженец Киева, проживает в Киеве, трижды судим

7) Камо С., 1961г.р. - "Камо", уроженец Армении, проживает в Ялте

8) Владимир Д., 1972 г.р. - "Валера Кутаисский", уроженец Кутаиси, живет в Киеве

9) Валерий К., 1956 г.р. - "Антимос", уроженец Сухуми, живет в Киеве и Одессе