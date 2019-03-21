Мошенники незаконно используют бренд ТСН

В последнее время участились случаи создания в социальных сетях и мессенджерах фейковых страниц информационных ресурсов, которые входят в группу «1+1 медиа».

Мошенники снова пытаются использовать высокий уровень доверия украинцев к бренду ТСН и лицам канала «1+1» для рекламы сомнительных или даже незаконных в Украине товаров и услуг. В частности, речь идет об онлайн-казино. Злоумышленники копируют дизайн официальных ресурсов канала «1+1», публикуют в социальных сетях кадры с якобы сюжетами ТСН, рассказывая о преимуществах и возможностях игровых сайтов.

Официально заявляем, что телеканал «1+1» не рекламирует в своих программах сомнительные игровые сайты, находящиеся вне закона в Украине, предостерегает своих зрителей от пользования такими платформами, и призывает быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников.

Кроме того, в последнее время участились случаи создания в социальных сетях и мессенджерах фейковых страниц информационных ресурсов, входящих в группу «1+1 медиа». Компания не несет ответственность за достоверность распространенной в этих сообществах информации. Мы призываем наших зрителей быть бдительными и пользоваться только официальными страницами ТСН и канала 1+1 в социальных сетях:

Facebook: @tsn.ua и @1plus1.ua

Instagram: @tsnua и @1plus1_ua

Twitter: @tsnua и @1plus1tv

YouTube: @tsnukraine и @1plus1channel

Telegram: @TCH_channel и @OnePlusOneChannel

Viber: @tsnua и @1plus1.ua

В свою очередь, со злоумышленниками телеканал «1+1» будет решать ситуацию в правовом поле. Также сервис «1+1 медиа» по защите авторских прав Sudum постоянно выявляет и блокирует мошеннические сайты, которые незаконно используют айдентику ТСН. Если вы увидели публикации, в которых телеканал «1+1» якобы рекламирует сомнительные товары и услуги, сообщайте об этом по адресу media@1plus1.tv и workwith@sudum.net.