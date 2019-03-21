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В Киеве оштрафовали мать подростка за буллинг одноклассника

09:17, 21 марта 2019
Общество
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Иллюстрация \ REUTERS

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Как сообщает полиция, женщина заплатит штраф – 850 грн. «К сотрудникам Шевченковского управления полиции с заявлением обратились родители школьника. Правоохранителям они рассказали, что одноклассник бьет их сына, при этом нецензурно выражается в его адрес в присутствии других. Правоохранители пообщались с учениками и родителями, а также с преподавателями заведения. Педагоги сообщили, что администрация школы неоднократно проводила с родителями нарушителя беседы относительно поведения их сына во время уроков и использованияе нецензурной лексики», – говорится в сообщении.

Впервые в Украине судебное решение по делу о буллинге приняли в феврале этого года.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2018 года Верховная Рада поддержала законопроект, который вводит штрафы за буллинг учащихся. 16 января 2019 года документ подписал президент.

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Теги: #штраф#буллинг в школе