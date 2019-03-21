ВСП одобрил 69 кандидатур на должности в Верховный суд: из них 10 "недобросовестные"

По выводам Общественного совета добродетели, среди этих судей есть 10 "недобросовестных".

Высший совет правосудия (ВСП) рассмотрел материалы для внесения президенту представления о назначении судей в Верховный суд по рекомендациям, которые поступили от Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом сообщается на сайте ВСП.

ВСП решила внести президенту представление о назначении судей в Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда: Бурлакова Сергея Юрьевича, Воробьевой Ирины Анатольевны, Грушицкого Андрея Игоревича, Гулейкова Игоря Юрьевича, Дундар Ирины Александровны, Ждановой Валентины Сергеевны, Зайцева Андрея Юрьевича, Игнатенко Вадима Николаевича, Калараша Андрея Андреевича, Коротенко Евгения Васильевича, Кривцовой Анны Васильевны, Литвиненко Ирины Викторовны, Лидовця Руслана Анатольевича, Осияна Алексея Николаевича, Петрова Евгения Викторовича, Русинчука Николая Николаевича, Сакары Натальи Юрьевны, Сердюка Валентина Васильевича, Титова Максима Юрьевича, Шиповича Владислава Владимировича, Яремка Василия Васильевича.

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В Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда: Багай Надежды Онуфриевны, Банасько Александра Александровича, Бенедисюка Игоря Михайловича, Васьковского Олега Викторовича, Власова Юрия Леонидовича, Волковицкой Натальи Александровны, Губенко Надежды Михайловны, Зуева Виталия Анатольевича, Колос Ирины Борисовны, Кондратовой Ирины Дмитриевны, Кролевец Ольги Анатольевны, Малашенковой Татьяны Михайловны, Огородника Константина Михайловича, Случа Алексея Васильевича.

В Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда: Анисимова Германа Николаевича, Бородия Василия Николаевича, Булейко Ольги Леонидовны, Елениной Жанны Николаевны, Еремейчука Сергея Владимировича, Иваненко Игоря Владимировича, Ковтуновича Николая Ивановича, Крет Галины Романовны, Луганского Юрия Николаевича, Святской Елены Владимировны, Фомина Сергея Борисовича, Чистика Андрея Олеговича.

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда: Билак Мирославы Викторовны, Блаживской Натальи Евгеньевны, Гусака Николая Борисовича, Дашутина Игоря Владимировича, Езерова Альберта Анатольевича, Ересько Людмилы Александровны, Железного Игоря Викторовича, Жука Андрея Владимировича, Загороднюка Андрея Григорьевича, Калашниковой Елены Владимировны, Кашпур Ольги Валерьевны, Мартынюк Натальи Николаевны, Мельник-Томенко Жанны Николаевны, Радышевский Олеси Ростиславовны, Рыбачука Андрея Ивановича, Соколова Владимира Николайовича, Таций Ларисы Васильевны, Усенко Евгении Андреевны, Чиркина Сергея Николаевича, Шевцовой Натальи Владимировны, Шишова Олега Алексеевича, Яковенко Николая Николаевича.

По выводам Общественного совета добродетели, среди этих судей есть 10 "недобросовестных": Наталья Волковицкяа, Ольга Кролевец, Татьяна Малашенкова (связывают с президентом Петром Порошенко, его бизнес структурами и политической силой), Игорь Бенедисюк (был назначен членом Высшего совета юстиции по квоте президента Петра Порошенко. Также он - председатель Высшего совета правосудия), Надежда Губенко, Игорь Дашутин, Лариса Таций, Сергей Еремейчук, Василий Яремко, Максим Титов.

Отмечается, что ВСП отложил рассмотрение материалов по ряду кандидатов, среди которых Сергей Могил (он - племянник председателя ЦИК во время президентских выборов 2004 года Сергея Кивалова) и относительно некоторых других судей.

Высший совет правосудия отказал в назначении на должность судьи ВС Пархоменко Павлу Ивановичу.