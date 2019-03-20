Украине передали 60 осужденных из ОРЛО - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека также анонсировала передачу еще 60 осужденных в апреле этого года.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что в городе Счастье состоялась передача 60 осужденных с временно оккупированной территории Луганской области на подконтрольную правительству Украины территорию для продолжения отбывания ими наказания.

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Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook. «Сегодня в городе Счастье нам передали 60 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории», - отметила она.

Денисова напомнила, что в феврале в Украину были возвращены 33 заключенных, а в декабре прошлого года - 42.

«За последние три месяца нам удалось переместить с не подконтрольной правительству Украины территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже освобождены в связи с окончанием срока отбывания наказания. Четыре человека, в том числе женщина, среди 60 перемещенных сегодня человек - находились более 9 лет в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Луганской области без решения суда. То есть, их вина не была доказана в законном порядке. Это является грубым нарушением их прав на справедливый суд», - отметила омбудсмен.

Она заверила, что будет продолжать работу по перемещению граждан Украины, которые изъявили желание отбывать наказание на свободной территории, и тех, чей срок заключения закончились.

«Наш следующий визит в Луганскую область запланирован на конец апреля. Мы снова заберем 60 заключенных», - сообщила Денисова.