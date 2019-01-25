Одному из раненых украинских моряков могут ампутировать часть руки - Денисова

Раненый украинец нуждается в неотложной медицинской помощи.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что Василию Сороке, одному из раненых украинских моряков, которых Россия захватила у Керченского пролива, могут ампутировать часть руки.

Как сообщила украинский омбудсмен в социальной сети Facebook, она встретилась с родственниками военнопленных моряков, которые вернулись из Страсбурга, где в рамках зимней сессии ПАСЕ общались с представителями международного сообщества, рассказывали об агрессии РФ и об украинской позиции относительно освобождения украинских моряков.

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"Узнала от Виктора Сороки о состоянии здоровья его раненого сына. У парня еще больше отекла и посинела рука и если ему не оказать неотложную медицинскую помощь, часть конечности придется ампутировать", - заявила Денисова.

"Была обеспокоена этой информацией, поэтому сразу связалась по телефону с и.о. министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун. Высказала просьбу вмешаться в ситуацию и найти врача в Москве, который сможет попасть в СИЗО «Матросская тишина», посетить там Василия Сороку и предоставить выводы относительно срочной и крайне необходимой медицинской помощи", - заявила она.

"Также позвонила советнику президента РФ, Председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову и сообщила о тяжелом состоянии здоровья раненого моряка. Уже отправила официальное обращение Михаилу Федотову с требованием обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи и оказать содействие в проведении обследования специалистами", - завила она.

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"Нельзя терять время! Жду реакцию и дальнейшие действия", - добавила Денисова.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиу «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».