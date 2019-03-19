Суббота, 23 марта, Майдан Незалежности, 12:00 – следующий этап протестной кампании «Свинарчуків Порошенко – за решетку!». Дожмем Свинарчуків вместе!

Действующая власть ошибается, если считает, что увольнение Гладковского с должности – достаточно, чтобы успокоить общество и забыть про эту историю. Мы не станем довольствоваться этой «подачкой», на этот раз для «Свинарчуків Порошенко» и их шефа все серьезно – к делу приступил «Национальный Корпус» в полный рост.

Требования Национального Корпуса:

1. Взять под стражу и арестовать счета и имущество бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК «Укроборонпром», а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (по меньшей мере, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины);

2. Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества;

3. Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;

4. Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

Приглашаем присоединиться к акции всех, кто возмущен воровством оборонной сферы страны: общественные организации, общественные движения, политические силы и всех украинцев присоединиться – нас должно быть еще больше!

Власть должна понять, что игнорировать справедливые требования общества о наказании подонков должны быть выполнены, и чем быстрее, тем лучше для нее самой.

Акция будет проходить без партийной символики – приходите с государственными флагами.

По всем вопросам и сотрудничеству обращайтесь по телефону пресс-службы Национального Корпуса: 093 723 59 26 (Роман).

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Хочешь видеть Свинарчуків за решеткой? Выходи в субботу на Майдан!