Календарь питания на Великий пост 2019 - что можно и чего нельзя есть

Первая и самая строгая седмица Великого поста, к счастью для верующих, уже завершилась.

В Украине прошла первая неделя Великого поста, который наступил сразу после Масленицы. В Великий пост украинские православные готовятся к празднованию Пасхи. Режим питания в этот период отличается особой строгостью – потребление пищи и постное меню определено буквально по дням.

Духовный смысл поста состоит в повторении сорокадневного испытания Иисуса Христа. Согласно Новому Завету, после своего крещения Иисус отправился в пустыню на 40 дней, где Дьявол искушал его согрешить. Иисус справился с искушением голодом, гордыней, и верой.

УНИАН собрал основные правила питания на Великий пост, подобрал постное меню, а также вспомнил, что нельзя есть в пост.

Читайте также"Кушать - не грех": Епифаний дал наставления православным в Великий пост

Великий пост – правила питания

Следует подчеркнуть, что правила питания на Великий пост – вопрос сугубо индивидуальный. Современная церковь допускает массу послаблений в режиме поста, с учетом ритма жизни верующих и показаний по здоровью.

Даже служителям некоторых православных монастырей сегодня позволены отступления от Великого поста, не говоря уже о простых мирянах.

Существуют несколько категорий верующих, которым позволено не поститься. В частности, это кормящие матери и беременные женщины, дети до 12 лет, тяжело больные люди, старики, воины и люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом.

Согласно традиции, в Великий пост нельзя есть мясо, яйца, молоко и кисломолочные продукты, сметану и животное масло. Допускаются хлеб и выпечка, но только если они замешаны на воде.

Рыба разрешается только в дни двунадесятых праздников, а именно – в Благовещение и Вход Господень в Иерусалим.

Великий пост 2019 – календарь питания

Первая и самая строгая седмица (неделя) Великого поста, к счастью для верующих, уже завершилась. Так, в нынешнем году пост начался 11 марта, а закончится 27 апреля. Последняя неделя поста – Страстная неделя, так же будет очень строгой.

В сети можно найти массу календарей, которые позволят сформировать питание на Великий пост по дням. Тем не менее,брать на вооружение советы по питанию в пост рекомендуется только после консультации с врачем или диетологом.

Согласно церковным правилам, в понедельник, среду и пятницу каждой недели поста необходимо следовать «сухоядению» (вода, хлеб, фрукты, овощи). Во вторник и четверг допускается горячая пища без масла. В субботу, воскресенье – пища с растительным маслом.

Меню на Великий пост: идеи постных блюд

Рядовые верующие, не следующие внутреннему церковному распорядку, могут соблюдать менее строгий пост и разнообразить свое питание.

Так, в Великий пост можно активно подавать к столу разнообразные каши и фрукты. Популярностью пользуются постные супы и блюда из картофеля. Главное правило для постящихся - по возможности избегать продуктов животного происхождения.

В сети доступны рецепты множества простых постных блюд на каждый день.

Печеный картофель с шампиньонами

На килограмм картофеля потребуется примерно 400 грамм шампиньонов, крупная головка репчатого лука и пара зубцов чеснока.

Первый шаг в приготовлении – почистить картофель, лук и чеснок, снять кожицу с грибов, аккуратно все вымыть.

Картофель нарезать отварить до полуготовности в подсоленной воде. Нарезать лук и грибы, обжарить их на растительном масле. Добавить чеснок, соль и перец по вкусу. Добавить немного воды, когда грибы дадут сок, после этого протушить сковородку несколько минут.

Выложить картофель в форму для запекания, добавить к нему полученный грибной соус. Разогреть духовку до 180- 200 градусов и запекать картофель с грибами примерно 25-30 минут.

Вегетарианский борщ

Для приготовления примерно двух литров борща потребуются две-три картофелины, половина кочана капусты, две свеклы, лимон, два помидора (либо томатная паста), крупная морковь, луковица и приправы по вкусу.

Прежде всего нужно очистить и мелко нарезать свеклу, обжарить ее на растительном масле около 10 минут, затем добавить воды и лимонного сока и тушить под закрытой крышкой еще 15-20 минут.

Тем временем, необходимо нарезать лук и морковь, а затем также обжарить их на другой сковороде, часто помешивая. Очистить от кожицы и нарезать помидоры – их необходимо будет добавить на сковороду с тушенной свеклой и протушить около 5 минут. Добавить тушенные овощи в кастрюлю с кипящей водой, довести ее до кипения.

Нарезать и добавить в кастрюлю капусту и картофель, после чего варить до готовности. К столу вегетарианский борщ подается со свежей зеленью.

Картофельный пирог с тунцом и грибами

Для приготовления порции котлет потребуется 4-5 картофелин, пара столовых ложек постного майонеза, 4 столовых ложки муки, морковь, пара луковиц, 150 грамм шампиньонов, 3 томата и рубленый тунец.

Картофель необходимо отварить, посолить по вкусу, растолочь как пюре и дать остыть.

В картофельную массу добавить постный майонез и муку – замесить из них тесто.

Форму для выпекания смазать растительным маслом и выложить картофельное тесто, образовав бортики. Подержать тесто в духовке 7-10 минут при температуре 170 градусов, чтобы оно приобрело форму.

Тем временем, нужно обжарить на сковороде морковь, луки и грибы. Овощи смешать с тунцом и выложить полученную начинку на картофельный корж. Свержу выложить нарезанные помидоры и смазать все постным майонезом.

Запекать 15 минут при температуре в 170 градусов.

Ранее УНИАН собрал правила и важные даты Великого поста 2019.