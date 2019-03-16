В центр Киева стянули полицию из-за акции "Нацкорпуса", правительственный квартал перекрыт (фото)

Правоохранители блокируют проезд на подходах к Администрации президента.

Из-за анонсированной на сегодня акции "Нацкорпуса" против соратников Порошенко, которые стали фигурантами коррупционного скандала про хищения в "оборонке", в центр столицы стянули силы правоохранителей.

Как сообщает "Информатор", с самого утра жители и гости столицы увидели десятки полицейских машин, которые одна за одной прибывали в центр города.

Правоохранители блокируют проезд на подходах к Администрации президента. Так, перекрыты въезды на улицы Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская. На закрытую территорию могут попасть только жильцы близлежащих домов.

Как сообщал УНИАН, посольство США в Украине опубликовало предупреждение о митинге активистов "Нацкорпуса" на Майдане Незалежности в Киеве, указав, что "Нацкорпус" был связан с насилием и беспорядками. В ведомстве призвали граждан США избегать толп и демонстраций.