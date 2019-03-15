Посольство США в Украине предупредило о митинге «Нацкорпуса», связав его с насилием и беспорядками

Ранее «Нацкорпус» анонсировал на 16 марта акцию на Майдане Независимости.

Посольство США в Украине опубликовало предупреждение о митинге активистов «Нацкорпуса» на Майдане Незалежности в Киеве, указав, что «Нацкорпус» был связан с насилием и беспорядками.

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«В субботу, 16 марта, украинская националистическая группировка планирует митинг на Майдане Незалежности на Крещатике, в центре города. Эта группа была связана с насилием и общественными беспорядками, включая потасовки с полицией. На месте ожидаются большие толпы», - говорится в сообщении.

Граждан призывают избегать толп и демонстраций, выполнять инструкции украинских правоохранителей, а также следить за развитием событий в СМИ.

Ранее «Нацкорпус» анонсировал на 16 марта акцию на Майдане Независимости. Активисты политсилы будут протестовать против коррупции в оборонном комплексе.

По информации на сайте «Нацкорпуса», начало митинга запланировано на 16:00.

Напомним, 9 марта представители организаций «Национальный корпус» и «Национальные дружины» пришли к Администрации президента с требованием взять под стражу и арестовать счета фигурантов расследования о хищениях в оборонке. Возле АП произошли столкновения, в результате чего пострадали двое полицейских и один нацгвардеец.

В тот же день «Национальный корпус» пытался прорваться к президенту Украины Петру Порошенко в Черкассах. После стычек между членами организации и правоохранителями в Черкассах в больницу обратились 22 полицейских — 19 из них госпитализировали.

В дальнейшем правоохранители сообщили о двух задержанных организаторов беспорядков.

Накануне, 14 марта, в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки назвали организации «Национальный корпус» и С14 «группами ненависти».