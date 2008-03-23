В 42 км от Киева потерпел аварию самолет

В воскресенье ориентировочно в 15:39 примерно в 42 км от Киева вблизи села Наливайковка Макаровского района Киевской области произошло падение небольшого самолета типа гидроплан А-24.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь КРОЛЬ, пилот и два его пассажира, в том числе одна женщина, погибли.

Тела погибших работники милиции отправили на судмедэкспертизу.

На месте падения лайнера работали 20 спасателей МЧС, а сейчас работают эксперты, которые должны установить причину авиакатастрофы.