В 42 км от Киева потерпел аварию самолет
18:32, 23 марта 2008Общество
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Погибли пилот и два пассажира
В воскресенье ориентировочно в 15:39 примерно в 42 км от Киева вблизи села Наливайковка Макаровского района Киевской области произошло падение небольшого самолета типа гидроплан А-24.
Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь КРОЛЬ, пилот и два его пассажира, в том числе одна женщина, погибли.
Тела погибших работники милиции отправили на судмедэкспертизу.
На месте падения лайнера работали 20 спасателей МЧС, а сейчас работают эксперты, которые должны установить причину авиакатастрофы.
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