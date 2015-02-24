Печерский суд арестовал до 20 апреля экс-беркутовца, подозреваемого в расстрелах на Майдане

Бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Маринченко подозревают в причастности к массовым убийствам в центре Киева в феврале 2014 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято судьей Олегом Белоцерковцем.

В судебном постановлении отмечается, что более мягкая мера пресечения в данном случае не может быть применена, учитывая тяжесть преступлений, в которых подозревается Маринченко.

Также в постановлении говорится, что судебное решение может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционном порядке.

По словам судьи, одна из статей Уголовного кодекса Украины, инкриминируемая Маринченко, предусматривает пожизненное заключение - речь идет о массовом убийстве.

Ранее УНИАН сообщал, что суд до 23 марта продлил арест экс-беркутовцам Аброськину и Зинченко.