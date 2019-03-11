В Житомире члены "Нацкорпуса" на митинге Порошенко пытаются его перекричать

Участников митинга на мероприятие запускают через рамки-металлоискатели. На майдане Королева - большое количество правоохранителей.

Активисты из организаций “Национальный корпус” и “Национальные дружины” прибыли в Житомир на встречу с президентом Петром Порошенко и громко кричат.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит на площади Королева в центре города.

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Участие в ней принимают житомиряне, общественность, а также представители партии «Национальный корпус» и организации «Национальные дружины». По громкоговорителю активисты «Нацкорпуса» сообщают, что приехали в Житомир на встречу кандидата в президенты Петра Порошенко с избирателями. Они также держат плакаты «Свинарчуков за решетку!", "Свиноборонпром!" и другие, а также громко кричат, пытаясь перекричать Порошенко.

"Мы прибыли на встречу с президентом Порошенко в Житомире. Наш вопрос остается прежним: почему руки коррупционеров до сих пор целые, почему свинарчуки-мародеры разгуливают на свободе, а ветеранов российско-украинской войны закрывают за решетку почти мгновенно",- отмечают активисты Нацкорпуса по громкоговорителю.

Встреча с Порошенко продолжается.

Как передает корреспондент УНИАН, житомирян на мероприятие запускают через рамки-металлоискатели. На майдане Королева - большое количество правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция партии «Национальный корпус» с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. лиц. После выступлений активисты пошли к Администрации президента Украины, где возникли стычки между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические заборы и бросали их в стражей порядка. Во время столкновений участники акции выпускали петарды, зажигали файеры, а в воздух, предположительно, был распылено какое-то вещество. По данным полиции, в результате столкновений под АПУ пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции отправились в Черкассы, где находился президент Петр Порошенко, чтобы объявить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после стычек с полицейскими прорвались к сцене. В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранителя, 19 из них госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

10 марта в полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в организации беспорядков во время митинга в Черкассах. По информации члена партии «Национальный корпус» Константина Мирошниченко, полиция задержала Дмитрия Кухарчука и Евгения Свиридова.